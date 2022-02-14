فرنسا.. الداخلية تفتح تحقيقا بعد مقتل 7 أشخاص في انفجار مروع

أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، في حريق إثر انفجار مروع مجهول المصدر جنوبي فرنسا.

وحسب تصريحات لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي تواجد في مكان الحادث، فقد لقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم ليلة الأحد 13 فبراير إلى الاثنين 14 فبراير في سان لوران دي لا سالانك، في بيرينيه – أورينتاليس.

واوضح أن الحريق أعقب انفجارًا لم يُعرف مصدره حاليًا، وقع حوالي الساعة 1:30 صباحا في هذه البلدة الواقعة على بعد حوالي 15 كم من بربينيان، مما تسبب في اندلاع حريق في مبان صغيرة من طابقين على جانبي الشارع.

ووفقا للمدعي العام في برينيان فقد تمت السيطرة على الحريق ظهر الإثنين، ولم يتم تفتيش المبنى حتى الآن، لأنه يعتبر "غير مستقر" من قبل رجال الإطفاء.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين فتح تحقيق على الفور، تحت مسمى "حريق تسبب في الوفاة".

ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كانت أسطوانات الغاز التي عثر عليها بالقرب من المبنى قد تسببت في الانفجار أو فاقمته.