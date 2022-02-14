أنغام تروج لحفل جديد بقصر عابدين في 25 فبراير

روجت الفنانة أنغام لحفل جديد في قصر عابدين يوم 25 فبراير القادم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “في انتظاركم نقضي ليله ساحره في قصر عابدين يوم ٢٥ فبراير وحشتوني ♥️”.



تستعد المطربة أنغام لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في قصر عابدين، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 25 فبراير.

وتحتفي أنغام بأجواء عيد الحب في شهر الرومانسية فبراير مع جمهورها بالقاهرة بحفل غنائي استثنائي داخل باحة قصر عابدين التاريخي، وتقدم خلاله وجبة دسمة من اغانيها العاطفية، القديمة جدا والجديدة، منها "حالة خاصة جدا" و"سيدي وصالك" و"أساميك الكتيرة" و"أكتبلك تعهد" وأغنيتها الأخيرة "هتشتاقوا".

وتروي أنغام عطش محبيها لحضور طلتها الحية في الحفلات عبر سهرة غنائية استثنائية تحمل لافتة "كاملة العدد" حيث شارفت تذاكر الحفل بالكامل على النفاذ حتى قبل موعدها بأسبوعين، ببيع مايزيد عن 70 بالمئة من التذاكر حتى الآن.



وتطل أنغام على مسرح قصر عابدين في إطلالة غير مألوفة من حيث الشكل والتصميم نفسه للمسرح الذي يطل مباشرة بخلفيته على قصر عابدين، وتوفر الجهة المنظمة للحفل أربع فئات مختلفة للتذاكر، البرونزية 850 منيه والفضية 1250 والمذهبية 1550 جنيه في حين تبلغ الفئة الأخيرة 1850 جنيه للتصنيف البرونزي، والحفل من تنظيم "ذا بلانرز" و"ذا بيسمنت ريكوردز" و"سبيد انترتينمنت".