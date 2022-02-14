فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، واسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي ، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه.

الفنانة سهير البابلي تزوجت 5 مرات الأولى كانت من محمود الناقوري والد ابنتها نيفين وهو من أصل تركى.

أما الزوج الثاني في حياة الفنانة سهير البابلي ، فهو الملحن منير مراد منير شقيق الفنانة ليلى مراد ، وقد كشفت “ البابلي انها أحبت ” منير " بسبب شقيقته ، وقد أعتنق الإسلام من أجل الزواج منها ، حيث أنه كان يعتنق الديانة اليهودية.

إما الزوج الثالث فقد كان رجل الأعمال أشرف السرجاني، والرابع رجل الأعمال محمود غنيم ، ثم تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان أحمد خليل ، وقد بدأت قصة الحب بينهم خلال تعاونهما في عمل فنى .

أحمد خليل

زواج الفنان أحمد خليل من الفنانة سهير البابلي لم يستمر طويلاً حيث أستمر لعامين فقط ، وقد كشف أحمد خليل ان سبب الانفصال يعود الى عدم قدرته على تحمل ان نجومية زوجته تكون أكبر منه.

سهير البابلي تربعت على عرش النجومية خاصة في المسرح المصري ، فقد كانت سهير البابلي لسنوات طويلة هي الأهم وسط الفنانات على خشبة المسرح ، إذ كانت تحقق مسرحياتها إيرادات مرتفعة ، ويوضع على شباك التذاكر لافتة “ كاملة العدد ” .

ولمتابعة المزيد حول قصة حياة سهير البابلي وأزواجها الخمسة .. تابع الفيديو جراف التالي: