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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

سهير البابلي
سهير البابلي

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، واسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي ، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه.

 

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الفنانة سهير البابلي تزوجت 5 مرات الأولى كانت من محمود الناقوري والد ابنتها نيفين وهو من أصل تركى.

أما الزوج الثاني في حياة الفنانة سهير البابلي ، فهو الملحن منير مراد منير شقيق الفنانة ليلى مراد ، وقد كشفت “ البابلي انها أحبت ” منير " بسبب شقيقته ، وقد أعتنق الإسلام من أجل الزواج منها ، حيث أنه كان يعتنق الديانة اليهودية.

إما الزوج الثالث فقد كان  رجل الأعمال أشرف السرجاني، والرابع رجل الأعمال محمود غنيم ، ثم تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان أحمد خليل ، وقد بدأت قصة الحب بينهم خلال تعاونهما في عمل فنى .

 

أحمد خليل

 

زواج الفنان أحمد خليل من الفنانة سهير البابلي لم يستمر طويلاً  حيث أستمر لعامين فقط ، وقد كشف أحمد خليل ان سبب الانفصال يعود الى عدم قدرته على تحمل ان نجومية زوجته تكون أكبر منه.

سهير البابلي تربعت على عرش النجومية خاصة في المسرح المصري ، فقد كانت سهير البابلي لسنوات طويلة  هي الأهم وسط الفنانات على خشبة المسرح ، إذ كانت تحقق مسرحياتها إيرادات مرتفعة ، ويوضع على شباك التذاكر لافتة “ كاملة العدد ” .

ولمتابعة المزيد حول قصة حياة سهير البابلي وأزواجها الخمسة .. تابع الفيديو جراف التالي:

منير مراد الفنان أحمد خليل سهير حلمي إبراهيم البابلي رجل الأعمال محمود غنيم نيفين

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