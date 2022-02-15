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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

صدى البلد

يعرض نادي سينما أوبرا دمنهور برئاسة السيناريست زينب عزيز  فيلم "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر يوم الثلاثاء  الموافق ١٥ فبراير   في تمام السادسة مساء.

ويتناول فيلم"أمير البهجة"  مسيرة الحياة الفنية للموسيقار الراحل محمد فوزي.

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وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع صناعه بحضور المخرج حسين بكر  الجمهور.

يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

ويقام النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف و جميع المشاركين.

دار الأوبرا ليلى علوي محمد فوزي المركز القومي للسينما الاجراءات الوقائية الإجراءات الوقائية والاحترازية

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