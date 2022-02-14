ليلى علوي تعيد مشهد الاحتفال بـ عيد الحب من فيلم “حب البنات”

بين الماضي والحاضر..

شاركت الفنانة ليلى علوي مقطع فيديو تعيد فيه مشهد الاحتفال بعيد الحب من فيلم “حب البنات” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ولاقت ليلى علوي تفاعلا كبيرا من الجمهور بعد إعادتها لمشهد مثلته منذ 18 عاما للاحتفال بعيد الحب.

ويعرض مسلسل "منورة بأهلها" ابتداءً من 4 فبراير على منصة “شاهد”، وهو من تأليف محمد أمين راضي وتوقيع المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية.

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرين.