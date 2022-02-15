سكن مصر| ننشر كراسة شروط حجز الإسكان المتوسط بمقدم 40 ألف جنيه

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم كراسات شروط حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بـ3 مشروعات، وهي " سكن مصر "، و"دار مصر"، و"JANNA".

وحرصاً من «صدى البلد» على تقديم خدمة مميزة لقرائها، ننشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع سكن مصر، بـ9 مناطق مختلفة، وبمقدم 40 ألف جنيه فقط.

سكن مصر

و يتضمن مشروع "سكن مصر"، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

و يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://nch.shmff.gov. eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.