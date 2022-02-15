استعدادا للترم الثاني.. عين شمس تعلن تفعيل المنصات الالكترونية والتشديد على الإجراءات الاحترازية

ناشد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ، جامعة عين شمس طلاب الساعات المعتمدة الفرقة الأولى، سرعة سداد المصروفات للاطلاع على نتيجة الفصل الأول، عن طريق نظام جامعة عين شمس الإلكتروني ums .

وأكد الدكتور محمد رجاء سطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أنه على مدار الامتحانات لم يتم الاشتباه في أي حالة كورونا .

وكشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، منوها أنه من المقرر إعلان نتيجة الامتحانات خلال 15 يوما.



وأضاف عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وصرح “سطوحي”، بأنه يتم التأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكونترول حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح بدخول حرم الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحي أن الامتحانات بدأت يوم الأحد الموافق ٩ يناير 2022، حيث يؤدي الامتحانات ٤٤٠٠ طالب وطالبة بينهم ١٥٠٠ من طلاب الفرقة الأولى.

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إلى أن الامتحانات عقدت على فترتين ويتم تبادل الفرق لتقليل الكثافة وتحقيق أقصى معايير وضوابط التعقيم حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تكثف استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أحمد جلال في تصريحاته لـ صدى البلد، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية مناسبة بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن حالات الغش المرصودة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول ، معلنًا أنه من المقرر إعلان نتيجة الامتحانات خلال عشرة أيام ليتمكن الطلاب من تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني قبل انطلاقه.



وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، المحظورات داخل حرم الجامعة وهي كالآتي:



- لن يسمح بدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة

- لن يسمح بدخول الكلية بدون إثبات الشخصية .

- يمنع التدخين داخل قاعات المحاضرات قطعيا.

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.