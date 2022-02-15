"الدقهلية فى عيون أبناءها".. ندوة للتعليم الثانوى ضمن مبادرة اعرف بلدك

نظمت إدارة التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ندوة تحت عنوان " الدقهلية فى عيون ابنائها" وذلك فى اطار الاحتفال باعياد الدقهلية وتنفيذا لمبادرة اعرف بلدك ودعما لنشر الوعى .



جاء ذلك تحت رعاية المهندس على عبد الرؤوف احمد وكيل وزارة التربية والتعليم وبحضور الدكتور احمد هيكل مدير عام التعليم العام و عادل رمزى مدير ادارة شرق و اشرف الغرباوى وكيل الادارة و قادة التعليم الثانوى بالمديرية ومديرى المدارس وفريق اوائل الطلبة بمدرسة العروبة بقاعة مؤتمرات ادارة شرق المنصورة التعليمية.



وقد تحدث خلال الندوة الدكتور راغب مختار مدير التعليم الثانوى بالمديرية واستعرض فيها تاريخ الدقهلية منذ فجر التاريخ حتى الآن ملقيا الضوء على أحداث الحملة الصليبية السابعة ودور أبناء الدقهلية فى الدفاع عن الوطن وكسر كبرياء الغاصب وتحطيم أحلامه .

واستمرت الندوة ساعتان حيث تخللها مناقشات ومداخلات من الحضور وخاصة الاستاذ محمود لبيب رئيس مجلس امناء شر ق هذا وقد اثنى الحضور على التنظيم والمعلومات وحسن عرضها.

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