عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. هل تصح الصلاة لوأدركت الإمام قبل الركوع ولم أقرأ الفاتحة؟.. مستشار المفتي: منع الرجل زوجته من زيارة أهلها مش رجولة.. دعاء قيام الليل للفرج والرزق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

 

فضل سورة التوبة في الرقية .. أسرار لا تعرفها عن المنكلة

 

دعاء قيام الليل للفرج والرزق .. 17 كلمة مجابة رددها الآن

 

حكم ترك صلاة الفجر بسبب النوم؟.. العقوبة في الدنيا والآخرة

 

مستشار المفتي: منع الزوجة من زيارة أهلها ليست رجولة وقطع للرحم .. فيديو

 

قضاء صلاة الظهر في وقت العصر .. 17 حقيقة يجب معرفتها أولا

 

هل الحب حرام ؟.. الإفتاء: النبي حدد المشاعر قبل الزواج بـ5 كلمات

 

هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء .. الإفتاء تجيب

 

ماذا يحدث قبل الظهر ؟.. 7 عجائب في آخر ساعة من الأذان

 

أدركت الإمام قبل الركوع بلحظات ولم أقرأ الفاتحة.. هل تصح الصلاة ؟

 

أدعية لدفع الكسل والعجز.. تجعلك أكثر نشاطًا وتشرح صدرك

الوضوء الصلاة قطع صلة الرحم ادراك الامام فى الصلاة قيام الليل فضل سورة التوبة في الرقية دعاء قيام الليل للفرج والرزق حكم ترك صلاة الفجر بسبب النوم قضاء صلاة الظهر في وقت العصر 7 عجائب في آخر ساعة من الأذان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

ترشيحاتنا

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة في الدوري.. صور

رياح وأمطار.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الجمعة لـ الأحد.. فيديو

ديفيلية للمراكب في نهر النيل خلال مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

تخفيف عقوبة المتهم في قضية "سيدة الوراق" لشهرين وغرامة ألفي جنيه

رسميًا| موعد مباراة مصر والسنغال.. 3 أسباب تمنح الأفضلية للفراعنة و 3 لـ الأسود

أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل.. رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

فيديو جراف.. من هي فرح الهادي المصابة بمرض جلدي نادر

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ