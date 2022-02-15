النشرة الدينية.. هل تصح الصلاة لوأدركت الإمام قبل الركوع ولم أقرأ الفاتحة؟.. مستشار المفتي: منع الرجل زوجته من زيارة أهلها مش رجولة.. دعاء قيام الليل للفرج والرزق

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.
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