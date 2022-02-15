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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخصيص الحصة الأولى في الترم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات رجال الشرطة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الدرس الاول الذي سيتم تدريسه في الحصة الاولى في جميع المدارس  التابعة لمحافظة القاهرة مع بدء الترم الثاني بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022، سيكون عن تضحيات افراد جهاز الشرطة لتحقيق الامن والاستقرار بالبلاد.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لـ بدء الترم الثاني وعودة الدراسة في المدارس ابتداءً من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 .

خطاب رسمي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخميس المقبل سيكون آخر أيام إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بالنسبة لطلاب المدارس في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم : أن جميع الاستعدادات تتم حاليا على قدم وساق ، لـ بدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 في المدارس ، من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الاوجه ، لاستقبال الطلاب في الترم الثاني ، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمجابهة اي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم للمدارس لضمان انتظام الترم الثاني

  • اتباع كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الاوبئة والجوائح الصحية
  • تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني
  • الاهتمام بالاشراف اليومي وإلتزام مشرفي الادوار باماكنهم تحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي
  • تفعيل المجموعات المدرسية
  • توزيع الانصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.
  • قيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل
  • على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لاستلام الاصناف التي ترد بها
  • الاهتمام بالسجلات الادارية واطلاع المدير عليها
  • مراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني
  • على كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية وذلك للاطلع عليها ويكون على دراية كاملة بها
  • تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة
  • تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف
  • توقيع المتابعين في دفتر الامن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي
  • إلتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف
التربية والتعليم الترم الثاني اجازة نصف العام التعليم المدارس

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