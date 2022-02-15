تخصيص الحصة الأولى في الترم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات رجال الشرطة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الدرس الاول الذي سيتم تدريسه في الحصة الاولى في جميع المدارس التابعة لمحافظة القاهرة مع بدء الترم الثاني بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022، سيكون عن تضحيات افراد جهاز الشرطة لتحقيق الامن والاستقرار بالبلاد.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لـ بدء الترم الثاني وعودة الدراسة في المدارس ابتداءً من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 .

خطاب رسمي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخميس المقبل سيكون آخر أيام إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بالنسبة لطلاب المدارس في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم : أن جميع الاستعدادات تتم حاليا على قدم وساق ، لـ بدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 في المدارس ، من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الاوجه ، لاستقبال الطلاب في الترم الثاني ، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمجابهة اي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم للمدارس لضمان انتظام الترم الثاني