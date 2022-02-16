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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل ارتفاع أسعار المحمول.. الاحتكار سبب الغلاء و5 وكلاء يتحكمون في السوق

محمول
محمول

قال حمد النبراوي، عضو شعبة تجار المحمول والاتصالات، إن مصر تستورد نحو من  13 إلى 18 مليون هاتف سنويًا يتم استهلاكهم، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة له أسباب أخرى.

وعن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، خلال تصريحات عبر قناة «صدى البلد»، أوضح أن سياسة الاحتكار وعدم وجود منافسة سبب هذا الأمر «أنا مش ضد إن الدولة تفرض ضرايب على الموبايلات؛ أنا ضد الاحتكار وعدم وجود منافسة».

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وتابع أن هناك رسومًا ضريبية ورسوم جمارك (جديدة) يتم إضافتها على أسعار الهواتف المحمولة؛ وهي سبب أيضًا في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى هوامش الربح التي يتم إضافتها من قبل التجار والمكاتب (5 مكاتب تدخل الموبايلات لمصر)؛ حتى لا يتأثر هامش الربح الخاص بها.

وأوضح أن وزيرة التجارة لم تفرض شيء لزيادة سعر الهواتف المحمولة «الدولة فرضت ضرايب ورسوم، وأنا مش ضده»، مؤكدًا أن هذه الضرائب سيتحملها المستهلك، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد للرقابة على أسعار الموبايلات، والشركات تضع هامش ربح معين لا يتم المساس به، وأي ضرايب من الدولة يقومون بإضافاتها على الأسعار.

وأكد أن التجار لم تضع 20% هامش ربح على أسعار الموبايلات «والله ولا 10%»، مطالبًا بوجود لجنة للرقابة على أسعار الهواتف المحمولة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «ولا موجود» من الناحية الرقابية في هذا الصدد.

المحمول أسعار الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة الموبايل هاتف الضرائب

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