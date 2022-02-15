حمدى الميرغني يشارك جمهوره صورة له من دبي

شارك الفنان حمدي الميرغني ، جمهوره صورة له من دبى ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق الميرغنى “ #dubai ❤️ ”.

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني كشف عن تفاصيل بدايته الفنية من خلال فريق مسرح مصر، مع الفنان أشرف عبد الباقي، مشيرًا إلى أن الأخير قام بتجميع الفريق من عدة مسارح مختلفة.

وأشار الميرغني خلال لقائه عبر فضائية "النهار" إلى أن الفريق لم يكن يعلم ماذا يريد أشرف عبد الباقي حينما قام بتجميعهم، لافتًا إلى أن البعض رفضهم في بداية ظهورهم لأنهم وجوه جديدة ظهرت فجأة ولكنهم أصبحوا نجوم شباك فيما بعد.

وأوضح أن لغة العصر اختلفت حاليًا، والفن اختلف عن الماضي، لافتًا إلى أن عظماء الفن الحالي مثل الهضبة عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب لا يستطيعون غناء أغنية مدتها ساعة ونصف كما كانت تفعل كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أن كل وقت الفن يتغير معه.