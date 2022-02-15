تعزيز شراكة الطاقة بين الولايات المتحدة ومصر وحلول القطاع الخاص في مؤتمر ومعرضEGYPS 2022

مسئولون مصريون وأمريكيون

يشارك مسؤولون حكوميون أمريكيون وشركات طاقة أمريكية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 بالقاهرة في الفترة من 14 إلى 16 فبراير.

ويعد هذا الحدث معرض الطاقة الرائد في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ويتضمن مشاركة مؤسسات أمريكية رائدة مثل Apache و AspenTech و Babcock & Wilcox و Baker Hughes و Bechtel و Chevron و Emerson و Exxon Mobil و Halliburton.

ويمثًل الحكومة الأمريكية في هذا الحدث كل من السفير الأمريكي جوناثان كوهين، وكبير مسؤولي مكتب موارد الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية هاري كاميان، ومدير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الطاقة الأمريكية لاندون ديرينتس.

وألقى السفير كوهين الضوء على أهمية التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة ومصر قائلاً: "إن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض إيجبس تؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة ومصر - وهو دور أكثر أهمية في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ هذا العام.

وتُعد مصر مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ولديها سجل حافل من الريادة في إنتاج الطاقة وتوزيعها وأمنها، فضلاً عن التكنولوجيا الخضراء.

وتفخر حكومة الولايات المتحدة والقطاع الخاص بالعمل كشركاء في هذا العمل الحيوي وبأن نرى عددا من الشركات الأمريكية توقع اتفاقيات لتقديم منتجات وخدمات أمريكية عالية الجودة للمشاريع المحلية."

ويشهد السفير العديد من مراسم التوقيع بين الشركات الأمريكية والحكومة المصرية خلال معرض إيجبس 2022، بما في ذلك:

اتفاقية الهندسة والتصميم لشركة Bechtel للعمل في مشروع مصفاة السويس البترولية في مصر.

مبادرة يقودها تحالف يضم Bechtel و Baker Hughes و General Electric لإزالة الكربون من منشآت النفط والغاز الموجودة في جميع أنحاء مصر.

مذكرة تفاهم Apache مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمساعدة الوزارة في تدريب موظفي الإدارة الوسطى.

مذكرة تفاهم لشركة AspenTech مع وزارة البترول لتقديم ورش عمل فنية ودورات تدريبية وبرامج إصدار الشهادات.

مذكرة تفاهم بين لجنة النفط والغاز في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مع وزارة البترول لتدريب موظفي الحكومة من الإدارة المتوسطة كجزء من برنامج التحديث الخاص بها.