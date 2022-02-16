زاهي حواس يستعيد ذكريات حماية المتحف المصري في ثورة يناير |فيديو

أجاب عالم الآثار الكبير عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الاتهامات التي واجهته إبان الثورة بأنه سرق وهرب الآثار : اتهموك إنك بتاجر في الآثار وبتسرقها قائلاً: "واحد رجّع 6 آلاف قطعة أثرية وحارب العالم كله ولصوص الآثار في الداخل والخارج وفيه ناس أنا دخلتهم السجن هنا في مصر".

وروى ذكريات من خوفه إبان ثورة يناير على المتحف المصري أن يتعرض للسرقات قائلاً: "يوم 28 يناير 2011 سمعت خالد يوسف بيقول المتحف المصري دخل فيه ألف واحد قمت الساعة 6 الصبح وخدت عصاية ودخلت ميدان التحرير ودخلت المتحف المصري ولقيت عيال ماسكين أيدهم في أيد بعض وبيقولوا حمينا المتحف".

وأكد حواس، أن الراحل المشير طنطاوي أفراد أفراد الصاعقة الساعة 12 ليلاً في 28 يناير 2011، قائلاً : " هما اللي حموا المتحف مع الدكتور طارق العوضي.. ووقفت الصبح بالعصاية قدام المتحف ودي حاجة مكنتش صح لأن دي اللي جابتني وزير، وأنا عمري ما حبيت أكون وزير نهائي".

وكشف أن من دخل إلى المتحف صبيحة يوم 28 يناير كان عبارة عن مجموعة من الجهلاء الذين دخلوا بحثاً عن الزئبق الأحمر والذهب والأخير كان في غرفة محكمة الغلق".

