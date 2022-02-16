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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك
شخصيتك من تاريخ ميلادك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 16 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 16 فبراير؛ فإن ذلك يعني أن  بداية اليوم لن تكون جيدة ، لكن تدريجيًا ستلاحظ تحسنًا في الموقف. 

سيكون اليوم مزدحمًا من حيث الأعمال، ولكن من المحتمل أن تحصل على ثمار عملك الشاق. 

وهناك بوادر تحسن في الوضع الاقتصادي لرجال الأعمال، سيحصل نفس الوضع بالنسبة للموظفين .

ستكون الظروف مواتية في حياتك الشخصية و ستحصل على دعم الأشقاء ، خاصة أن الحصول على المودة من الأخت الكبرى يمكن أن يجعلك تشعر بالعاطفة الشديدة. 

تجنب إنفاق الكثير من المال لإقناع الآخرين.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

نصيحة لمواليد 16 فبراير

بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، قد يكون لديك مشاكل تتعلق بالأسنان. اعتني بالنظافة بشكل أكبر.عامل والديك باحترام. إذا قدموا لك أي نصيحة ، فلا تنس تجاهلها لأنها لمصلحتك. اليوم قد تزداد مخاوفك بشأن صحة زوجتك قليلاً.

 من تحب يحتاج إلى رعاية مناسبة في هذا الوقت. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، قد تتأثر صحتك اليوم بسبب الجدول الزمني المزدحم.

حظك اليوم توقعات الابراج خبيرة الابراج عبير فؤاد توقعات

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