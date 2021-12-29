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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 29 ديسمبر؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 29 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، ولديك روح مثابرة وتتمتع بموهبة في إدارة الحوار.. تصر على مثالية الأداء والإنجاز، وتستطيع أن تتكيف عموما مع المتغيرات والمستجدات.

نصيحة لمواليد  29 ديسمبر 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 29 ديسمبر، قائلة: في عام 2022 قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي


مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة لتقوية وضعك المالي. 

سيكون هذا الأسبوع طبيعيًا للموظفين.

بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك؛ قد تكون لديك مشاكل تتعلق بالأسنان. 

عاطفيا : الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات جيدة تجمعك بالأحباب والأصحاب وتتبادل مع المحيطين بك نصائح وأفكار مهمة. 

اجتماعيا : سيكون جو المنزل جيدًا جدًا. ستقضي الوقت مع العائلة أو الأصدقاء في سعادة كبيرة. وستكون هناك سعادة من جانب الطفل، يمكنهم تحقيق بعض النجاح الكبير في مجال التعليم.  

حظك اليوم توقعات الابراج مواليد 29 ديسمبر الحياة العاطفية خبيرة الابراج عبير فؤاد

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