عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء المقبل.. رامي جمال يحيي حفلا في موسم الرياض مع أصالة

أصالة ورامي جمال
أصالة ورامي جمال

أعلن الفنان رامي جمال استعداده لإحياء حفل غنائي في موسم الرياض برفقة أصالة يوم 22 فبراير الجاري، بمناسبة يوم التأسيس السعودي. 

وشجع رامي جمال جمهوره لحضور الحفل، ونشر صوره له مع أصالة على حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق عليها قائلا:" جمهور الرياض الغالي نشوفكم يوم ٢٢ مع اختي الغاليه اصاله في حفل مختلف جدا ان شاء الله في المناسبة الوطنيه الغاليه يوم التأسيس".

أغاني رامي جمال

وطرح الفنان رامى جمال، أغنية "حكايات جميلة" وهى آخر أغنيات ألبومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

رامي جمال طرح أغاني ألبومه بشكل متتابع بحيث أغنية كل فترة، وكان آخرهم بعنوان "مش حابب"،  وهي من ألحانه ومن كلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع موسيقى وميكساج وماستر كريم عبد الوهاب، وإنتاج "نجوم ريكوردز".

 

واستقبل رامي جمال مطلع العام الجديد بطرحه أغنية "الجو جامد" وهى التاسعة من ألبومه "ولسه"، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

 

وكان رامى جمال طرح "في غمضة عين"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

 

 الأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

 

من الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال أصالة موسم الرياض يوم التاسيس السعودي حفلات رامي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

الأهلي يوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

ترشيحاتنا

ميدو: أحمد سامي المرشح الأول لخلافة شوقي غريب في المنتخب الأولمبي

حبس وسحب الوحدة .. الإسكان الاجتماعي يضع عقوبات لمن يخالف شروطه

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 2- 2022

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

أخبار التكنولوجيا| جوجل تحذر من ثغرة أمنية عالية الخطورة تهدد بياناتك.. أسهل طريقة لـ نقل التطبيقات من هاتفك إلى بطاقة الذاكرة SD card

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

8 نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها |فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ