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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 30 عامَا

التضخم في بريطانيا
التضخم في بريطانيا

وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، مما أدى إلى زيادة ضغط تكلفة المعيشة على الأسر.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 5.5٪ في 12 شهرًا حتى يناير الماضي.

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الأعلى منذ 30 عاما.. التضخم في بريطانيا يبلغ 5.4%

وتعد هذه أعلى قراءة منذ مارس 1992 (عندما كانت عند 7.1٪) ، وبارتفاع من 5.4٪ في ديسمبر - وهي أعلى من معدل التضخم المستهدف البالغ 2٪ لبنك إنجلترا.

وكانت أكبر المساهمات التصاعدية للتضخم خلال العام الماضي مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف النقل - بسبب أسعار وقود السيارات والسيارات المستعملة.

وحسب مكتب الإحصاء الوطني، أدت الملابس والأحذية والإسكان والخدمات المنزلية (بما في ذلك فواتير الطاقة) وأسعار الأثاث والسلع المنزلية إلى ارتفاع التضخم في يناير.

ومن المقرر أن يتصاعد الضغط هذا الربيع، عندما يتم رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 54٪، وزيادة مساهمات التأمين الوطني.

وكان بنك إنجلترا حذر هذا الشهر من أن تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى ذروته عند حوالي 7.25٪ بحلول أبريل، حيث تتغذى أسعار الطاقة المرتفعة على المستهلكين.

التضخم المملكة المتحدة مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المستهلكين أسعار المستهلكين

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