مفتي الجمهورية ينعي المستشار سعيد مرعي: فقدنا قيمة وقامة وطنية كبيرة

نعى فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المستشار الجليل سعيد مرعي ،رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.



وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأربعاء : فقدنا قيمة وقامة وطنية كبيرة ، أدى دوره وواجبه الوطني على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته .

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة المستشار الجليل سعيد مرعي ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وكل أعضاء الأسرة القضائية ، سائلًا المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان " إنا لله و إنا إليه راجعون".