عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بدء بناء محطة الضبعة النووية يوليو المقبل

رئيس الوكالة الدولية
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي تأكيده، في مؤتمر بالسعودية اليوم الأربعاء، إن المنظمة تعمل مع مصر والسعودية لمساعدتهما في تطوير الطاقة النووية.

وكان المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيف قد أعلن، الشهر الماضي، الموعد المحتمل لبدء بناء محطة الضبعة النووية المصرية بمحافظة مرسى مطروح.

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

الرئيس السيسي:نتطلع لدخول الشركات البلجيكية العاملة في الطاقة الخضراء إلى السوق المصرية

وقال ليخاتشيف، في مؤتمر صحفي، إن بناء محطة الضبعة النووية سيبدأ على الأرجح في يوليو المقبل، مضيفًا "إن الحكومة المصرية على أهبة الاستعداد لبدء أعمال صب الخرسانة خلال الصيف المقبل، وعلى الرجح في يوليو"، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأعلنت مؤسسة "روسآتوم" الروسية، الأربعاء الماضي، أنها سلمت مصر، وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية وحدتي الطاقة 3 و4.

وذكرت مؤسسة الصناعة النووية الروسية، في صحيفتها الرسمية "سترانا روساتوم": "حصلت الجهة التنظيمية المصرية على وثائق الترخيص لوحدتي الطاقة الثالثة والرابعة لمحطة الطاقة النووية بالضبعة؛ وبمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".

وذكر المدير العام لمؤسسة روسآتوم، أليكسي ليخاتشيف، في ربيع عام 2021، أن "المؤسسة الحكومية تتوقع الحصول على ترخيص لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية في عام 2022".

ووفقاً له، فقد مر مشروع محطة الطاقة النووية بفترة صعبة من توضيح التفاصيل الفنية والجوانب التكنولوجية، فضلاً عن المناهج العامة للتعاقد.

وسلمت روسآتوم، في عام 2021، الوثائق إلى هيئة الطاقة النووية المصرية، للحصول على ترخيص لبدء بناء المرحلة الأولى الوحدتان 1 و2 من محطة الضبعة للطاقة النووية.

يُذكر أن مصر وروسيا وقعتا في 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، حيث اتفق الجانبان على إبرام اتفاق بشأن حصول مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.

مصر السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضبعة الطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

وائل جمعة يعلن مشاركة محمد عبدالمنعم أمام السنغال ولا صحة لإيقافه.. خاص

بمخزون 100 مليون برميل.. تفاصيل اكتشاف أكبر حقل بترول في مصر

رئيس الوزراء: سعر الوقود ارتفع فى مصر بنسبة 9.7% رغم زيادته بالخارج بـ 54%

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر لأمين عام منظمة أوبك: البترول مهم في تحقيق التقدم والازدهار

لتدريب الكوادر.. مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إيناب سيبترول التشيلية

أوكرانيا تعلن تسلمها ألفي طن من الأسلحة والمعدات العسكرية.. تفاصيل

ملك بلجيكا يستقبل الرئيس السيسي بالقصر الملكي

هل يجوز الذبح للمكان الجديد أو عند شراء سيارة؟.. علي جمعة يجيب

نشرة اخبار العالم | نهاية الإخوان بالقارة العجوز.. محطة تحلية مياه في مصر قريباً.. كواليس الغزو الروسي لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

علاج التهاب المعدة بالأعشاب وأطعمة ومشروبات يجب تجنبها

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ