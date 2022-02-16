البترول توزع جوائز تحقيق مبدأ المساواة بقطاع الطاقة خلال مؤتمر إيجبس 2022

شهد ختام فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" إقامة احتفالية جوائز حول تحقيق مبدأ المساواة بقطاع الطاقة.

حيث فازت بجائزة المرأة القيادية برعاية السيدة/ ڤيديا رامناث، رئيس، شركة إيمرسون في الشرق الأوسط أفريقيا، وفازت بجائزة نجمة العام بشاير الدكّان، طالبة ماجستير، جامعة كورنيل، فيما فازت بجائزة الجيل القادم برعاية شركة أباتشي إرني لوك، مهندسة عمليات، شركة بتروناس .

بالإضافة إلى الفوز بجائزة التميز في الموارد البشرية خلال العام راندا عصمت، مساعد المدير العام لشئون الموارد البشرية، شركة إنبي، وأخيرا فازت بجائزة شركة العام في مجال الشمول والتنوع والمساواة شركة شيفرون .

واختتمت اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الإثنين الماضي بمشاركة عالمية ومحلية واسعة.

وشهدت أيام المؤتمر توقيع العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والكشف عن إكتشاف بترولي جديد بخليج السويس، الامر الذي يعكي أهمية وقيمة المؤتمر، وفيما يلي يستعرض “صدى البلد” رأي وزير البترول والخبراء المختصين حول المؤتمر.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لصدى البلد، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجيبس 2022" يعتبر نافذة للشركات العالمية على قطاع البترول في مصر، وأن الاستفادة منه في غاية الأهمية، موضحاً أن حجم الإقبال والتزايد السنوي الشديد في حجم المشاركات الدولية من الشركات والعارضين والمتخصصين بالقطاع، تعكس ثقة الشركاء في قطاع البترول المصري ومدى جاذبيته للاستثمارات، وهي فوائد كبرى للمؤتمر والمعرض.

وأوضح الوزير أن المؤتمر كل عام يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات، تعود بالنفع على القطاع، مشيراً إلى أن الشركاء لمسوا نجاحهم معنا ومن ثم يعظم ذلك دور المؤتمر والمعرض المصاحب له.