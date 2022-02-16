ديانا كرزون: زوجي جلب معه 2000 رجل لطلب يدي والشرطة تدخلت ..فيديو

قالت الفنانة ديانا كرزون ، إن خطوبتها وزواجها من معاذ لم يكمل سنة ونصف حتى الإنجاب أيضا كان في هذه المدة، مؤكدة أنها تزوجت في ظل أزمة كورونا وهذا لم يمثل لها مشكلة.

وأضافت ديانا كرزون خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن عمرها الآن 38 سنة، قائلة "الحب لا يعرف الانتظار" وبناء علي ذلك تزوجت، مؤكدة أن أخبار خطوبتي وزواجي وإنجابي كان يعرفها الجميع عبر السوشيال ميديا، وهذا لان زوجي وانا شخصيات عامة.

وأوضحت إن الأردن بها ما يمسي " الجاه" وهي تعني أن الرجل يأتي لطلب يد الفتاة من خلال كبار عائلة، مشيرة إلي أن زوجها معاذ عندما جاء للجاه لها جلب معه 2000 رجل لطلب يدي وعندما جاء إلي مكان سكني تم غلق الشوارع والشرطة هي من تولت فك التكدس المروري.