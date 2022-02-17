عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مأساة ريان.. طفل جزائري يلقى نفس المصير

عشعاشي فارس
عشعاشي فارس

توفي  في الجزائر الطفل عشعاشي فارس  بعد سقوطه في حفرة عميقة، في حادثة أعادت إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان.

ولاقى الطفل عشعاشي فارس (7 أعوام) حتفه بعد سقوطه داخل مطمورة تقليدية (وهي حفرة تحت الأرض) لتجميع مياه الصرف الصحي في قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن في ولاية الشلف، غرب الجزائر.


وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة الطفل عشعاشي، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وإثر المأساة، ناشد سكان المنطقة سلطات البلدية التدخل لتزويدها بشبكة جديدة للصرف الصحي وردم حفر تجميع المياه.

وجاء وفاة الطفل الجزائري بعد أقل من 10 أيام على تشييع الطفل ريان (5 أعوام) في المغرب بعدما سقط عرضا في بئر جافة عمقها 32 متراً.

ريان جديد بسوريا.. انتشال جثة طفل سقط في بئر عمقه 63 مترًا

بعد مأساة الطفل ريان.. وفاة 8 أشخاص في بئر بـ موريتانيا

الجزائر مياه الصرف الصحى جثة الطفل ولاية الشلف الطفل عشعاشي فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

الجزائر.. التليفزيون الحكومي يستحوذ على قنوات مملوكة لرجال أعمال

الجزائر.. إصدار طابع بريدي يخلد ذكرى تأسيس المنظمة الخاصة

ترشيحاتنا

قررت أسولف| ماجد المهندس يطرح أحدث كليباته الغنائية

موسيماني يفاضل بين طاهر محمد وأفشة للمشاركة أمام الهلال السوداني

سعر وماصفات رينو داستر 2022 في السعودية

السفير حسين هريدي: القمة الأوروبية الأفريقية لها علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية لمصر..فيديو

بعد مأساة ريان.. طفل جزائري يلقى نفس المصير

سوريا.. إسرائيل تشن ضربات جوية على جنوب دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ