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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ريان جديد بسوريا.. انتشال جثة طفل سقط في بئر عمقه 63 مترًا

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت فرق الإطفاء بمدينة حلب السورية اليوم، انتشال فتى سقط في بئر عمقها 63 مترا بريف المحافظة الشرقي وذلك بعد أيام فقط من حادث سقوط الطفل ريان في بئر عميق بمنطقة شفشاون شمال المملكة المغربية.

وذكرت فرق الإطفاء  أنها تمكنت من الغوص في بئر عمقها 63 مترا لانتشال فتى بعمر 16 ربيعا، تبين أنه فارق الحياة.

وبينت  أنه جرى إبلاغهم في 9 فبراير عن وجود طفل قد سقط في بئر في قرية لوريدا بمنطقة الباب، وعلى الفور توجهت سيارة الإنقاذ إلى الموقع وتم انتشال الطفل من قبل أحد غطاسي الفوج من البئر.

وأكدت أنه تم العثور على الفتى متوفى، بعد سقوطه في البئر الذي يبلغ ارتفاعة 63 مترا وارتفاع الماء فيه بين 14 و20 مترًا.

يأتي الحادث بعد أيام صعبة عاشها العالم لحظة بلحظة مع الطفل المغربي ريان، والذي ظل في بئر عميق لخمسة أيام حبس فيها العالم أنفاسه حتى لحظة الإعلان عن خروجه متوفى قبل أيام.
 

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