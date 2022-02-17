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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حيرة تسمية أول طفل .. ديانا كرزون تكشف التفاصيل ..فيديو

ديانا كرزون أثناء
ديانا كرزون أثناء حملها

قالت الفنانة  ديانا كرزون، إنها عندما علمت بأنها حامل في بنت انتابتها الحيرة هي وزوجها في اختيار اسم لها لان زوجي معاذ كان يريد أن يكون اسمها عربي وانا كنت أريد اسمي خواجاتي ، لافتة إلي أن ابنتها سلمي ظلت بعد ولادتها بأسبوع بدون اسم بسبب الحيرة .
 

وأضافت  ديانا كرزون خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن ابنتها سلمي وزوجها هما من يقومان بتسليتها في المنزل، مؤكدة أن زوجها شخصية مرحة في المنزل وهذا رأيي به من قبل أن أتزوجه وهذا لا يراه فيه أحد غيري ومعروف عن زوجي أنه لا يضحك.

وقدمت الفنانة ديانا كرزون أغنية " بتونس بيك " كـ هدية إلي زوجها وابنتها سلمي علي مسرح برنامج " معكم مني الشاذلي ". 

 

منى الشاذلى الفنانة مسرح الفنانة ديانا كرزون بنت عرب الشاذلي شخصية مرحة بتونس بيك

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