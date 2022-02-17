قدرها 100 ألف جنيه.. مشروع مزارع يفوز بجائزة برنامج الفرصة

فاز مشروع " مزارع،" بجائزة برنامج الفرصة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة on بعد أن حصل على نسبة 85 %، وحصد جائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وفى وقت سابق قال القائمون على مشروع مزارع: “في شركتنا نساعد المزارع، ونشتري منه1 المحصول بسعر ثابت بنحدده معاه من البداية، وكمان هندفع عربون”، متابعين: "نقدر نمول المزارع ونوردله كل البذور والأسمدة والشتلات اللي محتاجها ونتابع معاه زراعة المحصول خطوة بخطوة بفريق منتشر في 9 محافظات ونتوسع".



وأضاف القائمون على مشروع مزارع في تصريحات لبرنامج الفرصة: “بنشتغل على تحقيق تحول رقمي في القطاع الزراعي، وهدفنا نكون الذراع التسويقية والتمويلية لصغار المزارعين، وفي نفس الوقت نبقي الذراع الزراعية لشركات التصدير والتصنيع الغذائي، و3 أشياء تقابل المزارعين، وهم التسويق والتمويل والدعم الفني وتحديات شركات التصدير والتصنيع الغذائي”.



وتابع القائمون على مشروع مزارع: “بنينا جسرا مباشرا بين المزارعين والشركات عن طريق الزراعة التعاقدية ونتعاقد مع شركات التصنيع الغذائي، ونقدم خدمات ما بعد الحصاد من نقل وتجهيز للمنتجات وأول ما المنتج بيوصل ويتقبل عند العميل بنحول مستحقات المزارعين بشكل إلكتروني”.