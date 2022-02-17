تعديل مواعيد مباريات الأسبوع الـ 13 في الدوري بناء على طلب كيروش

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، تقديم مواعيد مباريات الجولة الـ 13 في مسابقة الدوري المصري، بناء على طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال رابطة الأندية في بيان رسمي:" حرصا من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم على المصلحة العامة، وفي إطال التنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمساندة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم قطر 2022، تم تقديم مباريات الأسبوع الـ 13 في جدول مسابقة الدوري المصري للأندية الغير مشاركة في البطولات الإفريقية لإعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة لمنتخب مصر قبل مواجهتي السنغال، بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش.

وجاءت مواعيد الأسبوع الـ 13 “بعد التعديل” كالتالي:

فيوتشر - سموحة، الثلاثاء 15 مارس، الثامنة مساء.

الجونة - المقاولون، الأربعاء 16 مارس، الثالثة عصرا.

الاتحاد - الإسماعيلي، الأربعاء 16 مارس، الخامسة والنصف مساء.

إنبي - سيراميكا كليوباترا، الأربعاء 16 مارس، الثامنة مساء.

فاركو - البنك الأهلي، الخميس 17 مارس، الثالثة عصرا.

إيسترن كومباني - طلائه الجيس، الخميس 17 مارس، الثالثة عصرا.