قواعد لعب الكرملين.. بريطانيا: ادعاءات روسيا بقصف مواقع دونباس ذريعة لغزو أوكرانيا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الخميس، أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا بتقارير مزعومة عن نشاط غير طبيعي للقوات الأوكرانية.

جاء ذلك بعد أن اتهم الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا، القوات الحكومية، اليوم الخميس بفتح النار على أراضيهم أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت تروس على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الخميس "التقارير عن نشاط عسكري غير طبيعي مزعوم من قبل أوكرانيا في دونباس هي محاولة سافرة من قبل الحكومة الروسية لاختلاق ذرائع للغزو".

وأضافت أن "هذا مأخوذ مباشرة من كتاب قواعد اللعبة في الكرملين"، لافتة إلى أن بريطانيا "ستستمر في الحديث عن حملة التضليل الروسية".

ونفت القوات الحكومية الأوكرانية، الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية النشاط العسكري الروسي قرب أوكرانيا على أشده.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، روسيا بانتهاك اتفاقية مينسك بعد الحديث عن شن انفصاليون هجوما على قوات أوكرانية شرقي البلاد.