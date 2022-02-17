أخطاء يجب تجنبها.. أسباب ثبات الوزن بعد جراحات السمنة

هناك بعض الأخطاء التي قد يقع فيها المريض الذي أجرى إحدى جراحات السمنة قد تؤدي به إلي حدوث ثبات في الوزن لفترة معينة.

وأوضح الدكتور محمد الفولي أستاذ واستشارى السمنة والمناظير عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، أن مشكلة ثبات الوزن تقابل العديد من المرضى بسبب بعض الأخطاء التي عليهم تجنبها حتى لا يصابوا بنوع من الإحباط في منتصف رحلة إنقاص الوزن.



وأشار إلي إن هناك معدلات محددة لنزول الوزن بعد جراحات السمنة حتى يصل المريض إلي الوزن المثالي الذي طالما سعى أن يحققه، ففي أول شهر بعد الجراحة يفقد المريض الكثير من وزنه وفي اول ثلاثة شهور يفقد 30 % من وزنه الزائد، وبعد 6 شهور يفقد 50 % من وزنه الزائد، وبعد عام قد يصل المريض إلي وزنه المثالي أو يكون قد اقترب من الهدف الذي خطط له.

وأكد أن هناك بعض التعليمات التي يجب على المريض أن يتبعها حتى لا يحدث ثبات الوزن وبالتالي تعطل رحلة الوصول للوزن المثالي، منها ضرورة شرب الماء يوميا وباستمرار ولا يقل عن لترين من المياه يوميا، وتقسيم عدد الوجبات إلى وجبات صغيرة بدلا من تناول ثلاثة وجبات كبيرة ومرة واحدة، ويجب ممارسة الرياضة بانتظام حتى لا يحدث ترهلات في الجسم ويحصل على جسم مشدود بدون ترهلات.

ولفت الدكتور محمد الفولي إلى أن هناك ثمة تعليمات يضعها جراح السمنة للمريض بعد العملية عليه اتباعها والإلتزام بها حتى لا يعرض نفسه لثبات الوزن، وهذه التعليمات تشمل الطريقة السليمة لتناول الطعام واختيار الانواع التي تناسب جراحة السمنة، فعلى سبيل المثال في جراحة تكميم المعدة يتجنب المريض تناول السكريات والحلويات، بعكس جراحة تحويل المسار، فكل جراحة لها تعليماتها التي يضعها الطبيب.