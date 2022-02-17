عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخطاء يجب تجنبها.. أسباب ثبات الوزن بعد جراحات السمنة

صدى البلد

هناك بعض الأخطاء التي قد يقع فيها المريض الذي أجرى إحدى جراحات السمنة قد تؤدي به إلي حدوث ثبات في الوزن لفترة معينة.

وأوضح الدكتور محمد الفولي أستاذ واستشارى السمنة والمناظير عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، أن مشكلة ثبات الوزن تقابل العديد من المرضى بسبب بعض الأخطاء التي عليهم تجنبها حتى لا  يصابوا بنوع من الإحباط في منتصف رحلة إنقاص الوزن.

نوع مهمل من البذور يحارب السمنة ويمنع أمراض القلب

البطيخ المر.. يقلل من السمنة ويحارب خلايا السرطان ويحسن مستوى السكر في الدم 


وأشار إلي إن هناك معدلات محددة لنزول الوزن بعد جراحات السمنة حتى يصل المريض إلي الوزن المثالي الذي طالما سعى أن يحققه، ففي أول شهر بعد الجراحة يفقد المريض الكثير من وزنه وفي اول ثلاثة شهور يفقد 30 % من وزنه الزائد، وبعد 6 شهور يفقد 50 % من وزنه الزائد، وبعد عام قد يصل المريض إلي وزنه المثالي أو يكون قد اقترب من الهدف الذي خطط له.

وأكد أن هناك بعض التعليمات التي يجب على المريض أن يتبعها حتى لا يحدث ثبات الوزن وبالتالي تعطل رحلة الوصول للوزن المثالي، منها ضرورة شرب الماء يوميا وباستمرار ولا يقل عن لترين من المياه يوميا، وتقسيم عدد الوجبات إلى وجبات صغيرة بدلا من تناول ثلاثة وجبات كبيرة ومرة واحدة، ويجب ممارسة الرياضة بانتظام حتى لا يحدث ترهلات في الجسم ويحصل على جسم مشدود بدون ترهلات.

ولفت الدكتور محمد الفولي إلى أن هناك ثمة تعليمات يضعها جراح السمنة للمريض بعد العملية عليه اتباعها والإلتزام بها حتى لا يعرض نفسه لثبات الوزن، وهذه التعليمات تشمل الطريقة السليمة لتناول الطعام واختيار الانواع التي تناسب جراحة السمنة، فعلى سبيل المثال في جراحة تكميم المعدة يتجنب المريض تناول السكريات والحلويات، بعكس جراحة تحويل المسار، فكل جراحة لها تعليماتها التي يضعها الطبيب.

محمد الفولي سمنة السمنة ثبات الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

مصر بالقائمة.. أوروبا تبحث عن بدائل لجلب الغاز بعيدا عن ضغط روسيا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

ترشيحاتنا

طبول الحرب تدق.. أوكرانيا تشن هجوما بالأسلحة الثقيلة.. وروسيا تناور

أعاصير.. تامر أمين يحذر المواطنين من طقس الجمعة و السبت و الأحد

حقيقة تعرض تامر حسني لوعكة صحية ونقله للمستشفى

الكهرباء: رفع العداد حال عدم دفع الفاتورة شهرين متتاليين

مصطفى بكري يعرض فيلما تسجيليا عن الوحدة بين مصر وسوريا.. فيديو

الزمالك يخوض تدريبه الأول بأنجولا على ملعب كوكوريس

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ