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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف الفلاجشيب.. تعرف على سعر ومواصفات هاتفي جلاكسي S22 وS22+

سلسلة سامسونج جلاكسي
سلسلة سامسونج جلاكسي S22

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن سعر ومواصفات هاتفي جلاكسي S22 وS22+ في 9 فبراير الجاري، والتي جهزتها بأفضل الإمكانيات لتكون من بين أفضل هواتف الفلاجشيب لهذا العام.

 سعر ومواصفات هاتفي جلاكسي S22 وS22+

 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، ينطلق هاتف سامسونج جلاكسي S22 + بشاشة كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2x يبلغ قياسها 6.6 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير يبلغ تررده 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية قوية من زجاج + Gorilla Glass Victus.

 

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وجا هاتف سامسونج جلاكسي S22 +، بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا امامية بدقة 10 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج جلاكسي S22 +، بمعالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 حسب الدولة، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، وواى فاى  Wi-Fi 6E ، ودعم شبكات الجيل الخامس  5G، مع دعم تصنيف IP68 المقاوم للماء، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.


ويتوفر هاتف سامسونج جلاكسي S22 +، مقابل سعر يبدأ من 1049 يورو (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 1099 يورو (أي ما يعادل 19 ألف و700 جنيه مصري) لإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Samsung Galaxy S22+ 5G
هاتف سامسونج جلاكسي S22 +

بينما يتمتع هاتف سامسونج جلاكسي S22، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.1 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير يبلغ تردده 120 هرتز فى الثانية، ويمتاز بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي العدسة الرئيسية بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل، مع معالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 حسب الدولة.

ويحتوى هاتف سامسونج جلاكسي S22، على بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل بواجهة المستخدم OneUI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد  12، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

ويتوفر هاتف سامسونج جلاكسي S22، مقابل سعر يبدأ من 849 يورو (أي ما يعادل 15 ألف و200 جنيه مصري) لأصغر نسخة، أما النسخة الأكبر فتأتى بسعر 899 يورو (أي ما يعادل 16 ألف و100 جنيه مصري).

Samsung Galaxy S22 5G
هاتف سامسونج جلاكسي S22
سامسونج جلاكسي S22 سلسلة Galaxy S22 هواتف الفلاجشيب سعر ومواصفات هاتفي جلاكسي S22 وS22 سامسونج جلاكسي S22

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