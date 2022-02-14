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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تخطط لإطلاق هاتف رخيص بمواصفات رائدة| صور

سامسونج تخطط لإطلاق
سامسونج تخطط لإطلاق هاتف رخيص الثمن مع مواصفات جبارة

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف جديد بسعر متوسط أو رخيص نسبيا مع تصميم أنيق ومتميز ومواصفات الفئة الرائدة، حيث سيصدر الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة تحت اسم GALAXY A23 .

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج القادم GALAXY A23 من المتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة للشركة حيث سيستهدف فئة الشباب وسيشبه في تصميمه هواتف الفئة الرائدة مثل Galaxy S21 .

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وسيأتى هاتف سامسونج GALAXY A23 بشاشة ذات حواف نحيفة قياس 6.6 بوصة من نوع  AMOLED ، مع جودة + FullHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف ، وثقب في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.  

 سامسونج تخطط لإطلاق هاتف رخيص الثمن مع مواصفات تشبه هواتف الفئة الرائدة  


   
وسيقدم هاتف سامسونج GALAXY A23 كاميرا خلفية ثلاثية تأتى الأساسية بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفة وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 سامسونج تخطط لإطلاق هاتف رخيص الثمن مع مواصفات تشبه هواتف الفئة الرائدة  

وسيحتوى هاتف سامسونج GALAXY A23 على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، كما سيصدر في نسختين للجيل الرابع  4G LTE و شبكة الجيل الخامس 5G. 

 سامسونج تخطط لإطلاق هاتف رخيص الثمن مع مواصفات تشبه هواتف الفئة الرائدة  


 وسيعمل هاتف سامسونج GALAXY A23 بمعالج من نوع Exynos 1200 SoC من تصنيع الشركة مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 .

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