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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات رائدة.. أفضل هواتف سامسونج في الأسواق السعودية

أفضل هواتف سامسونج
أفضل هواتف سامسونج في الأسواق السعودية

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عددا من الهواتف الرائدة خلال الفترة الماضية، حيث تعد هذه الهواتف الأكثر تميزا في عالم الهواتف الذكية، بدءا من تصميمها الأنيق للغاية وانتهاء بمواصفتها الجبارة.

وذكر موقع Tech Radar  أفضل هواتف سامسونج الموجوة في أسواق المملكة العربية السعودية، التى صدرت مؤخرا، والتى تضم عددا من أفضل هواتف الشركة على الإطلاق والتى يأتى على رأسها هاتف Galaxy S21 Ultra الأحدث من الشركة.    

     

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هاتف سامسونج  Galaxy S21 Ultra 

ويقدم هاتف Galaxy S21 Ultra أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، فى حين أن الهاتفين الآخرين يأتيان بـ 3 كاميرات خلفية فقط، حيث تأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

هاتف Galaxy S21 Plus

وجاء هاتف Galaxy S21 Plus بشاشة Dynamic AMOLED، بقياس 6.7 بوصة ، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع 3 كاميرا خلفية ، الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 888 اوExynos 2100 ، وبطارية أكبر بقوة 4800 مللى ، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

هاتف Galaxy Note 20 Ultra

ويأتى هاتف Galaxy Note 20 Ultra بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، وجودة  QHD+ ، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، مع كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 108 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 50 زووم بصري، مع معالج من نوع Snapdragon 865 وبطارية 4500 مللى أمبير. 

هاتف Galaxy Note 20 

ويأتي هاتف Galaxy Note 20، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبتصميم Infinity-O، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، ومعالج من نوع  Exynos 990 . 

هاتف Galaxy S21 FE 5G 

وحصل هاتف Galaxy S21 FE 5G على شاشة 6.4 بوصة من نوع  OLED بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، ودقة 1080 بكسل، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار، و3 كاميرات خلفية الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8، مع معالج من نوع  Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية ، وبطارية 4500 مللى أمبير.
 

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