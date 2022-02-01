سامسونج تواجه مشكلة ضخمة بسبب هواتف Galaxy S22.. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تواجه مشكلة ضخمة في الوقت الحالي بسبب توافر سلسلة هواتف Galaxy S22 في الأسواق العالمية، بعد الإعلان الرسمي عنها والمقرر في 9 فبراير المقبل.

وبحسب موقع Tech Radar، فإن سامسونج ستتأخر في شحن هواتف Galaxy S22 عالميا لأكثر من شهر، حيث من المحتمل أن تتمكن من توفيرها أخيرا في الأسواق بحلول منتصف أو نهاية شهر مارس القادم.



وفقا للمحلل جون بروسر، فإن هواتف Galaxy S22 ستتواجد في بعض الأسواق بدءا من 11 مارس القادم، ولكن ستعمل الشركة بكل طاقتها على توفير هاتف Galaxy S22 Ultra الأكثر تميزا في المجموعة في وقت مبكر، ربما في نهاية شهر فبراير.

ويرجع التأخير الذى تواجهه شركة سامسونج بشأن توافر هواتفها القادمة Galaxy S22 إلى مشكلات في سلسلة التوريد، وكذلك النقص المستمر في الرقاق وأشباه الموصلات الذى يواجه شركات التكنولوجيا في العالم.

ومن المتوقع ألا تستطيع شركة سامسونج خلال الفترة المقبلة توفير طلبات الحجز بشكل سريع لراغبي الشراء، حيث سيضطر مشترو الهواتف إلى الانتظار فترة أكبر من الطبيعي.

وستعقد شركة سامسونج في 9 فبراير المقبل أول حدث لها هذا العام وهو Unpacked 2022 والذى ستعلن فيه عدد من الأجهزة في 9 فبراير المقبل، منها هواتف Galaxy S22 وكذلك أجهزة التابلت Galaxy Tab S8.