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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق أحدث هاتف يعمل بشبكات 5G

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A53 5G

سربت بعض مواقع الإنترنت الصورة الرسمية لهاتف سامسونج Samsung، والذي من المتوقع أن يكون من بين أحد أكثر الهواتف الرئيسية للشركة العاملة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيحصل هاتف سامسونج Galaxy A53 5G، على شاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، تحتوعلى على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

 

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سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A53 5G

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A53 5G، على إعداد رباعي الكاميرات مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ووحدات فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل ووحدتين بدقة 5 ميجابكسل للقطات الماكرو وبيانات العمق، مع كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy A53 5G، بمعالج سامسونجExynos 1200 ثماني النواة، وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وسيحزم هاتف سامسونج Galaxy A53 5G، على بطارية بقوة 500 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بدقة 25 وات، ومن المتوقع إطلاق الإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت في أوروبا مقابل سعر 460 يورو (أي ما يعادل 8200 جنيه مصري).

Samsung Galaxy A53 design confirmed in new set of official images
الصورة الرسمية لهاتف سامسونج Galaxy A53 5G
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