غلق وتشميع بنك دم بأحد المستشفيات الخاصة في سوهاج

أغلق فريق تفتيش من مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بنك دم غير مُرخص داخل مستشفى خاص شهير بالمحافظة، وذلك عقب ضبط أكياس الدم والصفائح الدموية والتي تم سحبها من المتبرعين بطريقة غير مُطابقة لمعايير التبرع ونقل الدم، حيث أن التحاليل الخاصة بتلك الأكياس مجهولة وغير صالحة للأستخدام لعدم أمانها.

وأوضحت الدكتورة إيمان عطية مدير إدارة بنوك الدم أنه تلاحظ عمل تحاليل تلك الأكياس عن طريق الكواشف السريعة والتي تعتبر غير آمنة و غير دقيقة في نتائجها وأن الاعتماد عليها يشكل خطرا كبيرا علي صحة المرضي.

وأشادت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج بمجهودات إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة التي تساهم بشكل كبير في ضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن السوهاجي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مديرية الصحة بسوهاج، مفادها غلق وتشميع بنك دم بمستشفى خاص شهير، لوجود أكياس دم فاسدة تم سحبها بطرق غير مطابقة للمعايير الطبية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.