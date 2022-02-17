فاطمة مُتغيبة عن منزلها في سوهاج.. وأسرتها تطلب المساعدة

تغيبت فاطمة محمود ابراهيم ذكي عن منزلها بمركز البلينا التابعة لمحافظة سوهاج ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها.



وقال زوجها في رسالته: "تغيبت زوجتى السيدة فاطمة محمود ابراهيم ذكي ، وتعانى من حالة نفسية ، عن منزله بمركز البلينا التابعة لمحافظة سوهاج ، متغيبة من يوم الثلاثاء ظهراً الموافق 15/2/2022 خرجت من عند الدكتور ولم تعد حتى الآن ، وذلك فى ظروف غامضة.



وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها امكم او اختكم .. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كادت أن ينفطر قلبها على غيبها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01157470218

01123989247

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