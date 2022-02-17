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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفض استئناف أحمد سعد على دفع 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب

احمد سعد
احمد سعد

قررت محكمة استئناف الإسكندرية، رفض الاستئناف المقدم من المطرب أحمد سعد ضد طليقته الفنانة سمية الخشاب، وتأييد الحكم الصادر في قضية المؤخر بعد حضورها لحلف اليمين الحاسمة في جلسة سابقة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.

وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد قيامه بضربها وتعنيفها، وإجراءها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

وأحالت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، طلب الفنان أحمد سعد بإلزام الفنانة سمية الخشاب بحلف اليمين، من محكمة الأسرة، إلى محكمة الاستئناف إلى نهاية نوفمبر، بعقد جلسة حلف اليمين للفنانة سمية الخشاب بنفسها دون وكيل.

ووجه سعد طلب حلف اليمين الحاسمة، بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر بعد طعن أحمد سعد عليها بالاستئناف بجلسة الأسبوع الأخير لدور الانعقاد من شهر نوفمبر المقبل، وطلب حضورها بشخصها.

وقررت محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية إلزام الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

أحمد سعد الفنانة سمية الخشاب النفقة عملية جراحية التصالح

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رفض استئناف أحمد سعد على دفع 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب

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