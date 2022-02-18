انطلاق المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. الاثنين

تنطلق الاثنين المقبل 21 فبراير، المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة التي انطلقت امس الخميس 17 فبراير .

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه قد تم فتح باب التسجيل في "تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " لـ" الفصل الدراسي الثاني " حتى الساعة الثامنة مساء أمس السبت 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة واذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

واشارت إلى أن الجدول الزمني لـ " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " ب " الفصل الدراسي الثاني " يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.

المرحلة الثالثة: الاحد 13/2/2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.