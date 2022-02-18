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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. الاثنين

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنطلق الاثنين المقبل 21 فبراير، المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة التي انطلقت  امس الخميس 17 فبراير .

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل مهمة حول التقديم بالكليات

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه قد تم فتح باب التسجيل في "تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية "  لـ" الفصل الدراسي الثاني " حتى الساعة الثامنة مساء أمس السبت 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة واذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

واشارت إلى أن الجدول الزمني لـ " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " ب " الفصل الدراسي الثاني " يشمل 5 مراحل وهم:
المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.
المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.
المرحلة الثالثة: الاحد 13/2/2022.
المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.
المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.

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