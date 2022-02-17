الإسلام والمجتمع.. الإعلامية فاطمة مجدي تقدم برنامج أبواب الهداية

تقدم الإعلامية فاطمة مجدي، برنامج "أبواب الهداية" على قناة " أزهري"، ويناقش البرنامج مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري .

ويتناول البرنامج عدد من القضايا التي ترتبط بسلوكيات الفرد داخل المجتمع مثل دراسة سلوك الأطفال في فترة المراهقة.

كما يولي البرنامج اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية ومنها التحدث عن حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام .

كما يتحدث البرنامج في فقرات متنوعة عن الفتوحات الإسلامية التي تم ذكرها كثيرا، وكواليس تلك الفتوحات الإسلامية التي بها الكثير من الدروس التي يجب أن نستفيد منها حاليا، ويتحدث البرنامج عن اهمية ذكر الله وتعليم المسلم الكثير من السلوكيات الحميدة التي أوصى بها الله ورسوله.