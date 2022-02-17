16 مارس.. الحكم في طعن محمد رمضان على إلزامه دفع 6 ملايين جنيه للراحل أشرف أبو اليسر

حجزت محكمة النقض، طعن محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الافتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019، للحكم بجلسة 16 مارس.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد ألزمت الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه، بعدما أقيمت دعوى من قبل الطيار الراحل أشرف أبواليسر التى طالب فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة محمد رمضان في الطائرة، قبل أن يتقدم أحمد الجندى، المحامى، وكيلًا عن الفنان محمد رمضان بالطعن على الحكم.

يذكر أن مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، قد طالب في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الفنان محمد رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجرِبة لقيادة الطائرة قبل أن تقضي المحكمة الاقتصادية في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا لما لحق الطيار الراحل أشرف أبو اليسر من أذى.