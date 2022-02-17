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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للمرأة يحتفل بعيد الدقهلية تحت عنوان " المنصورة حكاية مدينة"

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة امينه ابراهيم شلبى مقرر الفرع  احتفالية بالتعاون مع جمعية تراث مصر برئاسة الدكتورة نهاد كمال الدين رئيس قسم الاثار بكليه الاداب جامعه المنصوره احتفالا  بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية بعنوان "المنصوره حكايه مدينة" بقاعة المؤتمرات بمحافظة الدقهلية .

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  النائب طارق عبد الهادى و النائب وحيد فوده و النائب احمد الشرقاوي و النائبة الدكتورة نسرين عمر ، وأعضاء المجلس القومي  جيهان عبد الحافظ مقرر مناوب ثانى الفرع و  سهير عزالعرب و بهيجه البشلاوى و شهيره حامد والدكتورة سحر الدكرورى والدكتوره داليا الاتربى والدكتوره داليا الجنزورى والدكتورة نشوى الشافعي و الدكتوره اميرة الشافعي ووكلاء الوزارة وأعضاء الجهاز التنفيذي و الدكتوره هدى بلاط مدير اداره التنمية البشرية بالمحافظة. 

وقد افتتحت الاحتفالية بالسلام الجمهورى و القرآن الكريم ثم كلمة الدكتورة أمينة شلبى مقرر الفرع والتى قالت فيها أن الوطن هو أَجمَلُ قَصِيدَةُ شِعِرٍ فِي دِيوَانِ الكَوَنِ.. الوطن هو الانتماء والوفاء والتضحية والفداء. 

وتابعت : نحن اليوم نجتمع علي وفي حب قطعة غالية من قلب وطننا الكبير مصر الدقهلية قصة حضارة فريدة بين ضفتي نهر النيل العظيم التي شهدت تتالي حضارات عظيمة شهدت لها الدنيا بالتفرد والتميز والسمو بين الحضارات الانسانية علي الأرض ، كما أن لها حاضر مشرق وواعد بمشيئة الله وبسواعد المخلصين من أبناءها .

كما وجهت الشكى لـ ايمان طرشوبى مقرر الفرع الحاضر الغائب والتى برغم الوعكه الصحيه التى ألمت بها فقد كانت على اتصال دائم ومشاركه فى مسؤوليه الاعداد للحفل كما قدمت  الشكر إلى جمعية تراث مصر بقياده الدكتورة نهاد كمال الدين.

فيما تحدثت الدكتورة نهاد كمال الدين رئيس جمعية تراث مصر قائلة ستظل دار بن لقمان شاهدا على ما جرى شاهدا على هزيمتهم وانتصارات شعب المنصورة  و ليس ذلك فقط بل أصبحت أيقونة لتخويف الغزاة فعندما فكر لويس التاسع فى غزو مصر مرة ثانية للثأر ارسل له الشاعر جمال بن مطروح ابيات ارتعد لها جسده وتراجع عن غزو مصر للابد.

 وقد تضمن الاحتفال فقره بعنوان يحكى أن والتى تناولت تاريخ المنصوره العريق قدمتها الدكتورة سماح صبري رئيس الوعى الأثرية جمعية تراث مصر ورئيس الوعى الأثري بدار بن لقمان يرافقها الابناء لارا وصفوت ومحمد .

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان الدقهلية تاريخ وآثار محافظة الدقهلية يليه فقره شعريه قدمتها الطفله جنى ولاء الدين وشعر فى عشق الدقهلية وفيديوا لانجازات المجلس القومي للمرأة وفقره عزف لاغنيه انت عمرى لجنى عادل ثم عرض اوبريت المنصوره حكايه مدينه من إخراج وإعداد  وليد الحسنين واستعراضات الدكتور ايمن على.

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الدقهلية احتفالية العيد القومي لمحافظة الدقهلية المنصوره حكايه مدينة

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