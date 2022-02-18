طولها 3 أمتار.. سمكة قرش بيضاء تلتهم غواصا مجهول الهوية

في واقعة لم تحدث منذ 60 عاما على الأقل، التهم سمك قرش أبيض، رجل بالقرب من شواطئ مدينة سيدني الأسترالية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، التهمت سمكة القرشالرجل مجهول الهوية، ولكن كشف رجل أن الشخص الذي توفي يدعى “سايمون نيليست” في الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء الماضي.

ولم تحدد الشرطة بعد رسميًا هوية الضحية ولم تعلق أسرته، بينما لا تزال السلطات الأسترالية تبحث عن القرش الأبيض الكبير ، مع حظر دخول السباحين إلى المياه وإغلاق معظم شواطئ المدينة بعد هجوم الأربعاء.

السيد نيلست - الذي كان مدربًا للغوص - تعرض للهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة قبالة ليتل باي في شرق سيدني. وكان عضوا في نادي الغوص الاجتماعي بالمدينة وسباحا عاديا على الشاطئ.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن موظفي القنصلية على اتصال بشرطة نيو ساوث ويلز. وقالت المتحدثة: "نحن ندعم أسرة رجل بريطاني وفكرنا معهم في هذا الوقت العصيب".

من المعروف هجمات أسماك القرش في سيدني غير شائعة لأن المدينة بها شبكات طويلة وعوامل ردع أخرى في مياهها.

يوم الخميس ، قام منقذو النجاة على زلاجات نفاثة بدوريات على امتداد 25 كيلومترا من المياه من بوندي في شرق المدينة إلى كرونولا في الجنوب للعثور على القرش. كما تستخدم السلطات طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار.

وقالت حكومة الولاية إن خبراء أسماك القرش قدروا أن المفترس هو سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها ثلاثة أمتار على الأقل، وفقا للقطات الحادث التي التقطها أحد أفراد الجمهور.

ووصف العديد من المارة الذين شهدوا المكان الهجوم الشرس والمجنون، وقال كريس لينتو: "كان الشخص يسبح وجاءت سمكة قرش وهاجمتهم بشكل عمودي، سمعنا صراخًا واستدارنا ، بدا الأمر وكأن سيارة قد هبطت في الماء ، وتناثر دفقة كبيرة ثم سمكة القرش".