بدون مكياج.. أسماء جلال تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام

نشرت الفنانة الشابة أسماء جلال صورة جديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.



و ظهرت أسماء جلال في الصورة باطلالة جذابة بدون مكياج لتبرز جمال ملامحها ،ما اثار اعجاب متابعيها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.

نشرت الفنانة أسماء جلال حالة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" عبر خاصية "الأستوري".

وظهرت الحالة لشخصية من متابعيها أرسل رسالة ليبدي إعجابة بجمالها والأخري وهو يدعي عليها بعد دعمها للفنانة مني زكي ، وعلقت قائلةً :" نفس الشخص اللي بيدعي عليا (بغضب ربنا أنا وكل اللي شبهي )هو هو اللي بيعاكس فوق تحفة".