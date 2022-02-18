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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يدخل الأعلى مشاهدة بـ عليكى عيون

أحمد سعد
أحمد سعد

تمكن الفنان أحمد سعد من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال أغنيته الجديدة عليكى عيون . 

وحققت أغنية عليكي عيون للفنان أحمد أسعد نسبة مشاهدة أقتربت من الـ 700 الف بعد طرحها بساعات قليلة . 

أغنية عليكى عيون من غناء والحان أحمد سعد ومن كلمات محمد الشافعى .

وكان قد تصدر الفنان أحمد سعد محرك البحث جوجل بعد ساعات من إعلانه استعداده لاستقبال مولود جديد من زوجته علياء بسيوني.

ونشر أحمد سعد ، فيديو له مع زوجته أثناء تواجدهما في "بالون" وكشف عن استعداده لاستقبال طفلة من زوجته الجديدة التي ارتبط بها بعد انفصاله عن سمية الخشاب.

عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني:
وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه  22 أغسطس الماضي على مصممة الأزياء علياء بسيونى .

وهنأت الإعلامية رضوى الشربيني، المطرب أحمد سعد على عقد قرانه ..وكتبت رضوى الشربيني: “مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا.. خلى بالك يا أحمد”.

هنأ الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه، عبر صورة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد محمود عبد العزيز: "مبروووك".

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، المطرب أحمد سعد على عقد قرانه على مصممة الأزياء عليا بسيوني.

وكتب بسمة وهبة في تعليق لمنشور أحمد سعد أثناء احتفاله بعقد قرانه: "أ‏لف مبروك يا أحمد وربنا يهنيكم.. والله يهديك يا أحمد مش عاوزه استضيفك الموسم الجاي في العرافة".

أحمد سعد المطرب أحمد سعد سمية الخشاب الفنان محمد محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز

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