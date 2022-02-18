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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بديل "ماكسيما"..  نيسان تشوق جمهورها لـ طرازين جديدين موديل 2025

نيسان
نيسان

أعلنت شركة  نيسان  اليابانية أنها تستعد لبناء طرازين جديدين من السيارات الكهربائية مخصصة لسوق الولايات المتحدة في مصنعها بكانتون، ميسيسيبي ، ابتداءً من عام 2025. 

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، أحد الطرازين سيحصل على شارة  نيسان والآخر شارة إنفينيتي الذراع الأكثر فخامة للعملامة التجارية اليابانية، والشيء الأكثر إثارة للدهشة في هذه النماذج الكهربائية الجديدة هو أنها من فئة السيدان كما يظهر من الصور التشويقية وليست كروس أوفر أو SUV وهي الفئات الأكثر طلبا وشعبية في الولايات المتحدة بينما سيارات السيدان منذ سنوات لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل العملاء.

QS Inspiration

نشرت "نيسان" صورا لا تُظهر سوى جسم الهيكل للسيارة المنتظرة، صور ظلية بلا تفاصيل، لكن الواضح جدا أنهما من فئة السيدان أو الهاتشباك ذات الـ 4 أبواب، ومن المتوقع أن تتشارك سيارة النيسان الكهربائية مع نموذج إنفينيتي الجديدة في المنصة المعيارية وبالتالي في بعض المكونات الأساسية ومجموعة نقل الحركة، مع إضافة تصميم أكثر فخامة ورقيا في إصدار إنفينيتي واستخدام مواد تصنيع للمقصورة الداخلية أغلى، ويتوقع الخبراء في عالم المحركات أن تكون نيسان الكهربائية الجديدة شبيهة بمفهوم IMS الذي عرضته في عام 2019 بينما يمكن أن تستلهم إنفينيتي سيارتها الجديدة من لغة التصميم الموجودة في مفهوم QS Inspiration.

طرز طهربائية جديدة

ستكون الموديلات الجديدة بديلا لطرز موجودة حاليا، سيكون موديل نيسان الجديد بديلا لـ "نيسان  ماكسيما" ذات المحرك VQ سداسي الأسطوانات بقوة 300 حصان وعزم دوران 354 نيوتن متر، كما أن الموديل الجديد من إنفينيتي سيكون بديلا لطراز "إنفينيتي Q50".

IMS  كونسيبت

ستعلن نيسان كافة التفاصيل المتعلقة بالطرز الكهربائية الجديدة خلال الشهور المقبلة بالرغم من أنها لن تدخل خطوط الإنتاج التجاري في ميسيسيبي إلا بحلول عام 2025، وحتى يحين ذلك الموعد، تخطط العلامة التجارية لإطلاق نيسان أريا موديل 2023 الكروس أوفر في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. سيبدأ سعرها من 47125 دولارًا وسيتم بناؤه في اليابان. كما أنها تخطط لإطلاق 15 طراز كهربائي جديد بحلول عام 2030.

نيسان ميسيسيبي السيدان SUV إنفينيتي انفينيتي Q50 نيسان ماكسيما

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