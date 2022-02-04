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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تاجر يقاضي نيسان لافتتاح متجر جديد على بعد ستة أميال فقط.. صور

Nissan Frontier
Nissan Frontier

سيُذكر عام 2021  في مجال صناعة السيارات باعتباره عام النقص العالمي في أشباه الموصلات الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج السيارات الجديدة، وبالنسبة لوكيل نيسان في ولاية نيويورك يُزعم أن الافتقار إلى المركبات الجديدة جنبًا إلى جنب مع افتتاح وكيل نيسان آخر في مكان قريب يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد صانع السيارات الياباني.

Nissan Frontier

رفعت سنترال أفينيو نيسان في يونكرز دعوى قضائية ضد شركة نيسان الام وفقًا لتقرير صادر عن أخبار السيارات، وجوهر الدعوى هو انتهاك مزعوم للعقد وانتهاك لقانون الولاية، والذي ينص في نيويورك بشكل أساسي على أنه لا يمكن للمصنعين أن يكون لديهم أكثر من وكيل واحد ضمن دائرة نصف قطرها ستة أميال للمقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن 100000 نسمة، ووفقًا لتقرير أخبار السيارات، تدعي الدعوى أن وكالة نيسان الجديدة في وايت بلينز على بعد 5.87 ميلاً.

Nissan Frontier

يوجد المزيد من هذه القصة حيث يبدو أن الموقع الجديد لم يكن جديداً، حيث القصة تُزعم أن وكالة نيسان السابقة كانت موجودة وفشلت في نفس المكان، وهو شيء يشير إليهCentral Avenue Nissan إلى أخبار السيارات، حيث هناك أيضًا مشكلة العرض، حيث يشتكي التاجر من أن نيسان تكافح من أجل الحفاظ على شبكة الوكلاء الحالية ممتلئة بالسيارات، ناهيك عن مشاركة هذا التوريد مع موقع جديد على بعد أميال قليلة فقط.

 

Nissan Frontier

تواصلت وسائل اعلام امريكية بشركة نيسان لتأكيد الدعوى وما إذا كان قد تم فتح وكالة جديدة في وايت بلينز، حيث يوجد هناك موقع إلكتروني خاص بـ Nissan of White Plainsنشط، لكنه يظهر رقم هاتف غير صحيح ولا يوجد مخزون للسيارات. 

يبدو أن العلاقات بين شركات صناعة السيارات وبعض الوكلاء متوترة بشكل خاص هذه الأيام، حيث أرسلت كل من Ford و General Motors رسائل إلى التجار تحذر من فرط هوامش الربح على المركبات الجديدة أو تغيير شروط الحجز، ويمكن أن تشمل العواقب المحتملة خسارة الوكلاء في تخصيص المركبات.

Nissan Frontier

مع استمرار اضطرابات سلسلة التوريد ونقص أشباه الموصلات حتى عام 2022، من المتوقع حدوث المزيد من تباطؤ الإنتاج في معظم شركات صناعة السيارات في المستقبل، ويقول بعض المحللين إنه قد يكون عام 2023 قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

Nissan Frontier
رقم ا قياسي ا السيارات اشباه الموصلات نيسان نيويورك سنترال أفينيو اعلام Ford general motors

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