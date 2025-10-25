قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
لحضور اللاعب بشخصه.. تأجيل محاكمة رمضان صبحي لجلسة 22 نوفمبر
ارتفاع طفيف للذهب محليًا.. وجني الأرباح يكبح الأسعار عالميًا
جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء يورانيوم بطريقة غير مشروعة
بعد الإعلان عن بدء تطبيقه.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تعليق مثير لـ خالد الغندور عن ترشح أحمد الشناوي لأفضل حارس بأفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور، على استبعاد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز من قائمة منتخب مصر. 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "أحمد الشناوي مرشح لأحسن حارس في افريقيا في جوائز الكاف بعد فوزه بكل البطولات وفي نفس الوقت الحارس ليس من ضمن اختيارات كابتن حسام حسن الذي يضم ٤ حراس في قائمة منتخب مصر الشناوي وشوبير من الأهلي وصبحي والبلعوطي".

وأعرب أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بترشيحه ضمن قائمة أفضل حراس المرمى في قارة إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الاختيار ثمرة جهد وعمل متواصل من جانبه ومن الجهاز الفني وزملائه بالفريق.

وقال أحمد الشناوي خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار"عبر قناة MBC مصر 2 : "الحمد لله، سعيد بترشيحي ضمن قائمة الأفضل في إفريقيا، وده نتيجة شغل كبير في الفترة الأخيرة، وأنا بشتغل على نفسي بشكل مستمر بمساعدة زملائي ومدربيني، وكلنا بذلنا أقصى مجهود للوصول لهذا المستوى، وفخور بكوني المصري الوحيد المتواجد في القائمة".

وعن استبعاده من منتخب مصر، أوضح حارس بيراميدز: "الدوري المصري يضم حراس مميزين جدًا، وأبارك لمنتخب مصر التأهل لكأس العالم، والكابتن حسام حسن والكابتن سعفان الصغير أصحاب القرار في اختيار الحارس المناسب للمرحلة، وأنا باحترم ده، وبشتغل على نفسي وإن شاء الله أكون متواجد في الفترة القادمة".

وأضاف الشناوي: "لم يتم التواصل بيني وبين أي فرد من الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية، لكن أتوقع يكون في تواصل قريبا، خصوصًا إن الكابتن حسام والكابتن إبراهيم سبق وتدربت تحت قيادتهما في المصري والزمالك وبيراميدز، وأتمنى لهم كل التوفيق".

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

لحظة تعرض مراسلة القاهرة الإخبارية لمضايقات من مستوطنين في تل أبيب

شاهد.. لحظة تعرض مراسلة القاهرة الإخبارية لمضايقات من مستوطنين في تل أبيب

تدفق المساعدات من مصر إلى غزة.. عمل إنساني لا يتوقف

خبير: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير يجسد عبقرية المصري

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

