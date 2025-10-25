تعليق مثير لـ خالد الغندور عن ترشح أحمد الشناوي لأفضل حارس بأفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور، على استبعاد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز من قائمة منتخب مصر.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "أحمد الشناوي مرشح لأحسن حارس في افريقيا في جوائز الكاف بعد فوزه بكل البطولات وفي نفس الوقت الحارس ليس من ضمن اختيارات كابتن حسام حسن الذي يضم ٤ حراس في قائمة منتخب مصر الشناوي وشوبير من الأهلي وصبحي والبلعوطي".

وأعرب أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بترشيحه ضمن قائمة أفضل حراس المرمى في قارة إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الاختيار ثمرة جهد وعمل متواصل من جانبه ومن الجهاز الفني وزملائه بالفريق.

وقال أحمد الشناوي خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار"عبر قناة MBC مصر 2 : "الحمد لله، سعيد بترشيحي ضمن قائمة الأفضل في إفريقيا، وده نتيجة شغل كبير في الفترة الأخيرة، وأنا بشتغل على نفسي بشكل مستمر بمساعدة زملائي ومدربيني، وكلنا بذلنا أقصى مجهود للوصول لهذا المستوى، وفخور بكوني المصري الوحيد المتواجد في القائمة".

وعن استبعاده من منتخب مصر، أوضح حارس بيراميدز: "الدوري المصري يضم حراس مميزين جدًا، وأبارك لمنتخب مصر التأهل لكأس العالم، والكابتن حسام حسن والكابتن سعفان الصغير أصحاب القرار في اختيار الحارس المناسب للمرحلة، وأنا باحترم ده، وبشتغل على نفسي وإن شاء الله أكون متواجد في الفترة القادمة".

وأضاف الشناوي: "لم يتم التواصل بيني وبين أي فرد من الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية، لكن أتوقع يكون في تواصل قريبا، خصوصًا إن الكابتن حسام والكابتن إبراهيم سبق وتدربت تحت قيادتهما في المصري والزمالك وبيراميدز، وأتمنى لهم كل التوفيق".