الدماطي المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي يكشف عن خطة القائمة للفترة المقبلة

أعرب محمد الدماطي، المرشح على مقعد العضوية في انتخابات النادي الأهلي، عن ثقته في مشاركة أعضاء الجمعية ‏العمومية بكثافة في الانتخابات التي تقام يوم 31 أكتوبر الجاري.‏

وقال الدماطي: “هناك ثقة كبيرة في اختيارات الكابتن محمود الخطيب، مع حالة الاستقرار التي تمثلت في تزكية عدد من المقاعد، وهو ما ‏يعكس ثقة الأعضاء في الأسماء المرشحة، ولكن يجب أن نشهد حضورا قويا من جانب الأعضاء للمشاركة في العملية ‏الانتخابية، لأن جزءا كبيرا من قوة النادي مستمد من جمعيته العمومية”.‏



وأضاف: “أنا أهلاوي من الدرجة الأولى، واعتدت تشجيع الأهلي من المدرجات، وتواجدي في قائمة الكابتن الخطيب للمرة الثالثة ‏وفرصة لاستكمال ما بدأناه في العمل على خدمة أعضاء الجمعية العمومية”.‏

وأكمل: “هدفنا الأساسي خلال الفترة القادمة هو التنمية والاستثمار، وهو ملف يمثل أولوية قصوى بسبب زيادة مصروفات الفرق ‏الرياضية والجوانب الخدمية، وهو ما يتطلب التحرك في اتجاهات عديدة لتوفير هذه المتطلبات، اسم النادي الأهلي كبير وكل ‏من ينتمي له يستحق، شعار الحملة الانتخابية هو التنمية والاستثمار، وهو ما يعكس توجهات المرحلة المقبلة، ونتمنى أن ‏ننجح في زيادة استثمارات النادي وتواجده في المقدمة دائما”.‏

وتابع: “منظومة الأهلي تشبه الهرم الذي تتشكل قاعدته العريضة من جماهير النادي وفي المنتصف أعضاء الجمعية العمومية، وفي ‏القمة يأتي مجلس الإدارة الممثل من الأعضاء ليلبي طموحات الجميع، ومن حق أعضاء النادي أن يطمحوا إلى أفضل ما ‏يمكن من خدمات ومنشآت وفرق رياضية ومدربين للأبناء وكل من ينتمي للأهلي لا يقبل سوى بالأفضل، ودورنا كمجلس ‏إدارة أن نلبي هذه المتطلبات سواء على صعيد الخدمات أو القطاع الرياضي”.

واستطرد: “والحمد لله قدمنا أداءً مميزا على صعيد ‏المنشآت من خلال تطوير مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر، وما تم على أرض الواقع في فرعي الشيخ زايد والتجمع ‏الخامس، ونطمح لأن تشهد الدورة القادمة إنشاء فرع خامس للنادي سواء بالقاهرة أو خارجها، اهتمامنا بلا حدود بالبطولات والمنشآت والفرق الرياضية واستكمال الطفرة الانشائية وكذلك حلم ستاد الأهلي الذي نسعى ‏لافتتاحه خلال الدورة القادم وهو يمثل الحلم الأكبر لنا جميعا سواء كمسئولين أو أعضاء أو جماهير”.

وقال: “وكذلك لدينا مؤسسة ‏الأهلي المجتمعية التي نعمل بشكل مستمر على تعظيم أدوارها في خدمة المجتمع”.‏

واختتم: "من المهم للغاية مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.. البعض يرى أن الأمور قد حسمت وهو أمر غير صحيح بالمرة، ‏الجمعية العمومية للأهلي طوال عمرها تضرب المثل والقدوة للجميع في الحضور والمشاركة ليكون يوم 31 أكتوبر بمثابة ‏كرنفال لأبناء النادي، نثق بشدة في الحضور بكثافة كما حدث في الاجتماع الخاص لتعديل لائحة النظام الأساسي".