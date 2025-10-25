قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
الدماطي المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي يكشف عن خطة القائمة للفترة المقبلة

ياسمين تيسير

أعرب محمد الدماطي، المرشح على مقعد العضوية في انتخابات النادي الأهلي، عن ثقته في مشاركة أعضاء الجمعية ‏العمومية بكثافة في الانتخابات التي تقام يوم 31 أكتوبر الجاري.‏

وقال الدماطي: “هناك ثقة كبيرة في اختيارات الكابتن محمود الخطيب، مع حالة الاستقرار التي تمثلت في تزكية عدد من المقاعد، وهو ما ‏يعكس ثقة الأعضاء في الأسماء المرشحة، ولكن يجب أن نشهد حضورا قويا من جانب الأعضاء للمشاركة في العملية ‏الانتخابية، لأن جزءا كبيرا من قوة النادي مستمد من جمعيته العمومية”.‏


وأضاف: “أنا أهلاوي من الدرجة الأولى، واعتدت تشجيع الأهلي من المدرجات، وتواجدي في قائمة الكابتن الخطيب للمرة الثالثة ‏وفرصة لاستكمال ما بدأناه في العمل على خدمة أعضاء الجمعية العمومية”.‏

وأكمل: “هدفنا الأساسي خلال الفترة القادمة هو التنمية والاستثمار، وهو ملف يمثل أولوية قصوى بسبب زيادة مصروفات الفرق ‏الرياضية والجوانب الخدمية، وهو ما يتطلب التحرك في اتجاهات عديدة لتوفير هذه المتطلبات، اسم النادي الأهلي كبير وكل ‏من ينتمي له يستحق، شعار الحملة الانتخابية هو التنمية والاستثمار، وهو ما يعكس توجهات المرحلة المقبلة، ونتمنى أن ‏ننجح في زيادة استثمارات النادي وتواجده في المقدمة دائما”.‏

وتابع: “منظومة الأهلي تشبه الهرم الذي تتشكل قاعدته العريضة من جماهير النادي وفي المنتصف أعضاء الجمعية العمومية، وفي ‏القمة يأتي مجلس الإدارة الممثل من الأعضاء ليلبي طموحات الجميع، ومن حق أعضاء النادي أن يطمحوا إلى أفضل ما ‏يمكن من خدمات ومنشآت وفرق رياضية ومدربين للأبناء وكل من ينتمي للأهلي لا يقبل سوى بالأفضل، ودورنا كمجلس ‏إدارة أن نلبي هذه المتطلبات سواء على صعيد الخدمات أو القطاع الرياضي”.

واستطرد: “والحمد لله قدمنا أداءً مميزا على صعيد ‏المنشآت من خلال تطوير مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر، وما تم على أرض الواقع في فرعي الشيخ زايد والتجمع ‏الخامس، ونطمح لأن تشهد الدورة القادمة إنشاء فرع خامس للنادي سواء بالقاهرة أو خارجها، اهتمامنا بلا حدود بالبطولات والمنشآت والفرق الرياضية واستكمال الطفرة الانشائية وكذلك حلم ستاد الأهلي الذي نسعى ‏لافتتاحه خلال الدورة القادم وهو يمثل الحلم الأكبر لنا جميعا سواء كمسئولين أو أعضاء أو جماهير”.

وقال: “وكذلك لدينا مؤسسة ‏الأهلي المجتمعية التي نعمل بشكل مستمر على تعظيم أدوارها في خدمة المجتمع”.‏

واختتم: "من المهم للغاية مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.. البعض يرى أن الأمور قد حسمت وهو أمر غير صحيح بالمرة، ‏الجمعية العمومية للأهلي طوال عمرها تضرب المثل والقدوة للجميع في الحضور والمشاركة ليكون يوم 31 أكتوبر بمثابة ‏كرنفال لأبناء النادي، نثق بشدة في الحضور بكثافة كما حدث في الاجتماع الخاص لتعديل لائحة النظام الأساسي".

