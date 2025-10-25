قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

انطلاق الجولة 15 من كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة

ياسمين تيسير

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر في مضمار نادي الجزيرة بالقاهرة المحطة رقم 15 من النسخة الـ 32 لسلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، للخيول العربية الأصيلة بتنظيم واشراف الهيئة المصرية لسباق الخيل.


وقال أحمد إبراهيم المدير التنفيذي للهيئة المصرية لسباق الخيل، إن اجمالى الجوائز لسباقات المهرجان ٢.٣٥٠.٠٠٠ جنيه بالاضافه لمبلغ ١.٠٨٠.٠٠٠ جنيه لـ٤ حفلات سباقات تمهيدية، الحفل بمبلغ ٢٧٠ الف جنيه  بالاضافه الى مبلغ ٣٢٤.٠٠٠ جنيه مكافات لاصحاب المراكز من الخامس حتى العاشر بواقع مبلغ ٦٠٠٠ جنيه، ومبلغ ٩٤.٥٠٠ جنيه مكافات لمدرب وفارس وسايس الجواد صاحب المركز الاول  بذلك يكون اجمالى المبلغ ٣.٨٤٨.٥٠٠ جنيه.

ويشارك نحو 50 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في مصر والدول العربية من عمر 3 سنوات فأكثر في سباق المحطة المصرية الذي يضم 7 أشواط لمسافات تتراوح بين  1300 و 1600 متر على الأرضية الرملية حيث يلتقي التاريخ بالعراقة على أرض الكنانة في سباقٍ يجسّد مكانة الخيل العربي بين ميادين العالم.

وانطلقت النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة 20 إبريل الماضي بالمحطة الأولى في تونس.

وتتضمن السلسلة  17 سباقا بواقع 10 جولات في مضامير القارة الأوروبية وبريطانيا وتركيا بجانب 5 في المضامير العربية ومحطة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة في روسيا، ويتبقى محطتان فقط في السلسلة وهما: ليبيا  31 أكتوبر (مليون درهم إماراتي)، المملكة العربية السعودية 21 نوفمبر (مليون ونصف المليون ريال سعودي) ليسدل الستار على موسم ناجح جديد.

وصرح فيصل الرحماني أمين عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية للدورة الثالثة على التوالي، أن اللجنة العليا المنظمة تعطي اهتمام كبير لمحطة القاهرة لما تحمله العاصمة المصرية من أصالة وتاريخ يتناسبان مع هذا الحدث العريق ومن المتوقع أن تشهد منافسات ممتعة.

انطلقت سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عام 1994 برؤية ونهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" بهدف إبراز أهمية الخيل العربية الأصيلة وإعلاء شأنها والاحتفاء بموروث الإمارات على نطاق عالمي، حتى غدت الكأس الغالية، أهم وأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، وباتت الحدث الأبرز الذي يجذب نخبة ملاك الخيل ويلتقي في تحدي ألقابها أفضل الخيول بإشراف خيرة المدربين والفرسان، كما تحتضنها أعرق المضامير التاريخية في العالم.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تأكيداً على خطط إعلاء مكانة الخيل العربي في مختلف دول العالم، وتشجيع اقتنائه وتربيته عبر صناعة سباقات متطورة تسهم في دعم الملاك والمربين وتعزز من حضور الخيل العربي في أرقى وأهم السباقات العالمية.

الامارات الخيول سباق الخيول

