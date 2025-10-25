خوفا على حال الأبيض.. إسلام صادق يدعو جمهور الزمالك للمطالبة برحيل فيريرا

وجه الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق، رسالة لجمهور نادي الزمالك، بشأن المدير الفني يانيك فيريرا.

وكتب إسلام صادق على “فيسبوك”: “ليس فقط مساندة وتشجيع الفريق في المدرجات يكون الهدف الرئيسي، لكن تحذير الإدارة من سياسة جون إدوارد والمطالبة برحيل فيريرا يكون الأهم، هذا شعار جماهير الزمالك خوفا على حال الأبيض”.

ويخضع مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتقييم من قبل إدارة النادي حتى انتهاء بطولة كأس السوبر المصري المقبلة، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، فإن هناك تحفظًا لدى بعض مسئولي الزمالك على أسلوب إدارة فيريرا للمباريات وطريقة تعامله مع اللاعبين، إلا أن الاتجاه السائد داخل النادي هو تأجيل أي قرار بشأن مصيره حتى نهاية بطولة السوبر، حفاظًا على استقرار الفريق الفني في المرحلة الحالية.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، يمر الزمالك بفترة من التراجع في النتائج، بعدما غاب عن الانتصارات في آخر ثلاث مباريات متتالية، حيث تعادل مع الجونة (1-1) في الجولة الثامنة، وخسر أمام الأهلي (2-1) في الجولة التاسعة، قبل أن يكتفي بالتعادل مع غزل المحلة (1-1) في الجولة العاشرة، ليحصل بعدها على راحة في الأسبوع الحادي عشر وفق نظام المسابقة.