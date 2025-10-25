قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خوفا على حال الأبيض.. إسلام صادق يدعو جمهور الزمالك للمطالبة برحيل فيريرا

إسلام صادق
إسلام صادق
سارة عبد الله

وجه الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق، رسالة لجمهور نادي الزمالك، بشأن المدير الفني يانيك فيريرا.

وكتب إسلام صادق على “فيسبوك”: “ليس فقط مساندة وتشجيع الفريق في المدرجات يكون الهدف الرئيسي، لكن تحذير الإدارة من سياسة جون إدوارد والمطالبة برحيل فيريرا يكون الأهم، هذا شعار جماهير الزمالك خوفا على حال الأبيض”.

ويخضع مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتقييم من قبل إدارة النادي حتى انتهاء بطولة كأس السوبر المصري المقبلة، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، فإن هناك تحفظًا لدى بعض مسئولي الزمالك على أسلوب إدارة فيريرا للمباريات وطريقة تعامله مع اللاعبين، إلا أن الاتجاه السائد داخل النادي هو تأجيل أي قرار بشأن مصيره حتى نهاية بطولة السوبر، حفاظًا على استقرار الفريق الفني في المرحلة الحالية.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، يمر الزمالك بفترة من التراجع في النتائج، بعدما غاب عن الانتصارات في آخر ثلاث مباريات متتالية، حيث تعادل مع الجونة (1-1) في الجولة الثامنة، وخسر أمام الأهلي (2-1) في الجولة التاسعة، قبل أن يكتفي بالتعادل مع غزل المحلة (1-1) في الجولة العاشرة، ليحصل بعدها على راحة في الأسبوع الحادي عشر وفق نظام المسابقة.

جون إدوارد الزمالك إسلام صادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

كيف تقف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها

كيف تقف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها؟..الإفتاء توضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنظم 27 ندوة علمية حول حسن الأدب مع الصالحين.. غدا

نظرة الإسلام للعلاقة الزوجية

الإفتاء: الحياة الزوجية علاقة عُمْران هدفها التعاون والتكامل وليس معاملة الأنداد

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد